Водитель из Таджикистана пытался обменять в ГИБДД поддельные права на настоящие

В Новокузнецке против мужчины, приехавшему из Таджикистана, возбудили уголовное дело в связи с приобретением и намерением использовать поддельные документы для управления автомобилем, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В пресс-службе региональной прокуратуры поделились подробностями.

Мужчина обратился в отдел ГИБДД Новокузнецка. Ранее он приехал из Таджикистана, где, как заявил сотрудникам автоинспекции, получил водительские права. Согласно российскому законодательству, гражданин имеет право на основании иностранного документа получить права российского образца. Мужчине из Таджикистана могли выдать водительские права, в которых открыта категория «В».

«По версии органа дознания, обвиняемый предъявил в регистрационно- экзаменационный отдел ОГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецк поддельное водительское удостоверение, выданное на его имя в Республике Таджикистан», — сообщила пресс-слжба прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что предоставленные мужчиной права оказались поддельными. Против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Срок наказания в данном случае может достигать одного года лишения свободы. В ситуации продолжают разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что МВД раскрыло самые частые ошибки россиян при сдаче экзамена на права.