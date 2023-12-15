Водитель «Яндекс. Такси» спьяну не заметил опору линии электропередач и врезался в дерево

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря в Кисловодске. Пьяный водитель, который управлял автомобилем с обозначением «Яндекс. Такси», спровоцировал ДТП, сообщает newstracker.ru .

Местный житель Кисловодска врезался в опору линии электропередач. После этого автомобиль перевернулся и отлетел в сторону, где повторно врезался, но уже в дерево. В госпитализации необходимости не было. Медики оказали первую помощь. У 25-летнего водителя диагностировали перелом кисти и травму головы.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Составлен административный протокол. В подобных случаях мужчину могут лишить прав сроком на два года и обязать выплачивать штраф в размере до 30 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции Ставропольского края опубликовали фото пострадавшего автомобиля. Машина лежит перевернутой днищем вверх, с выбитыми стеклами и в запутанных проводах.

Ранее в Ставропольском крае произошло ДТП с автобусом, который перевозил школьников. В автоинспекции вывили одно нарушение перевозки несовершеннолетних.