Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе под Сергиевым Посадом

На трассе «Холмогоры» под Сергиевым Посадом произошло массовое ДТП. Там столкнулись одиннадцать автомобилей, сообщает РИАМО .

Авария произошла на шестьдесят втором километре автодороги. Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в Систему-112 около десяти часов утра.

По информации агентства, движение в сторону Москвы полностью перекрыто. На место работают оперативные службы. Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

О пострадавших не сообщается, однако очевидцы ДТП рассказали, что получивших травмы нет.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Домодедово столкнулись тепловоз и фура.