Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе под Сергиевым Посадом
Фото: [Дмитрий Зайчиков/РИАМО]
На трассе «Холмогоры» под Сергиевым Посадом произошло массовое ДТП. Там столкнулись одиннадцать автомобилей, сообщает РИАМО.
Авария произошла на шестьдесят втором километре автодороги. Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в Систему-112 около десяти часов утра.
По информации агентства, движение в сторону Москвы полностью перекрыто. На место работают оперативные службы. Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.
О пострадавших не сообщается, однако очевидцы ДТП рассказали, что получивших травмы нет.
Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Домодедово столкнулись тепловоз и фура.