Водитель, сбивший насмерть в Благовещенске трех пешеходов, попросил прощения

Водитель, сбивший людей на пешеходном переходе в Благовещенске, в зале суда перед вынесением меры пресечения попросил прощения у родных погибших, сообщили РИА Новости .

Суд заключил под стражу водителя, который не справился с управлением автомобиля в пятницу, 14 июня, в Благовещенске. Под арестом 59-летний Евгений Бакарюкин будет находиться до 14 августа. В зале суда мужчине дали слово.

Евгений Бакарюкин попросил прощения у родственников, чьи близкие погибли вследствие аварии. Он понимает, что такое нельзя простить. Мужчина сожалеет о случившемся и признает, что совершенный им поступок — страшное злодеяние.

«Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал тоже самое. Пусть простят хотя бы в душе, не физически ни морально, хотя бы в душе», — сказал Бакарюкин в суде.

Евгений Бакарюкин сказал, что будет молиться за души погибших. Он признался, что совершенно не помнит момент ДТП. За руль в состоянии алкогольного опьянения ранее садился один раз в молодости, когда еще управлял мотоциклом. Участником ДТП ни разу не становился, но были штрафы за превышение скорости.

Водитель Бакарюкин — пенсионер МВД, не женат и не имеет детей. Работает таксистом. Вчера его рабочий день начался в 4 часа утра. До обеда выполнил 33 заказа и почувствовал усталость. Мужчина встретился с другом. Приятели выпили бутылку водки объемом 0,7 литров.

«Самое суровое наказание заслуживаю – если предусмотрено 15 (лет — ред.), то 15. То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания», — заявил Бакарюкин.

Медицинское освидетельствование подтвердило предположение очевидцев, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате наезда погибли женщина и двое подростков 14 и 15 лет. Еще шесть пешеходов получили серьезные травмы. Они госпитализированы. Из шести пострадавших трое — дети.

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