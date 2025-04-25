«Водитель „Тойоты“ красавец»: в Красноярске из-за утки произошло ДТП с пятью автомобилями

По информации очевидцев, утка начала переходить проезжую часть по пешеходному переходу на красный. Водитель «Тойоты» был вынужден резко затормозить, чтобы не нанести вред здоровью птицы. В автомобиль врезался «Ниссан». От удара «Тойота» проехала небольшое расстояние. В свою очередь в «Ниссан» врезался автомобиль «Киа». Столкновение машин спровоцировало еще одно ДТП с участием «Фольксвагена» и «Хендая».

«К сожалению, утка погибла на месте ДТП», — сообщил телеграм-канал «ЧП Красноярск».

«Проспект Мира» обратился за комментарием в ГАИ. Сотрудники напомнили, что участники дорожного движения обязаны соблюдать дистанцию между транспортными средствами. При выполнении данного требования у водителей будет время, чтобы среагировать на нештатную ситуацию на дороге.

«Если (водители. — Прим. ред.) едут с большой скоростью, не соблюдая дистанцию, то происходят такие ДТП», — сообщили «Проспекту Мира» в ГАИ.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП водители, пассажиры и пешеходы не пострадали. Горожане активно обсуждают аварию в соцсетях. Большая часть пользователей отметила, что водителям стоит придерживаться дистанции и не нарушать скоростной режим в черте населенного пункта. Некоторые сожалеют, что утка в итоге погибла. Горожане также написали, что авария спровоцировала большую пробку.

«Уточку жалко. Водитель „Тойоты“ красавец, внимательный, в отличие от тех, кто сзади», — написал пользователь соцсети.

Ранее в Союзе пешеходов заявили о значительном росте количества жертв электросамокатов в прошлом году.