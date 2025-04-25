«Водитель „Тойоты“ красавец»: в Красноярске из-за утки произошло ДТП с пятью автомобилями
Утка стала причиной ДТП с пятью автомобилями в Красноярске
Фото: [Медиасток.рф]
В Красноярске произошло ДТП, которое спровоцировала утка, сообщил prmira.ru.
По информации очевидцев, утка начала переходить проезжую часть по пешеходному переходу на красный. Водитель «Тойоты» был вынужден резко затормозить, чтобы не нанести вред здоровью птицы. В автомобиль врезался «Ниссан». От удара «Тойота» проехала небольшое расстояние. В свою очередь в «Ниссан» врезался автомобиль «Киа». Столкновение машин спровоцировало еще одно ДТП с участием «Фольксвагена» и «Хендая».
«К сожалению, утка погибла на месте ДТП», — сообщил телеграм-канал «ЧП Красноярск».
«Проспект Мира» обратился за комментарием в ГАИ. Сотрудники напомнили, что участники дорожного движения обязаны соблюдать дистанцию между транспортными средствами. При выполнении данного требования у водителей будет время, чтобы среагировать на нештатную ситуацию на дороге.
«Если (водители. — Прим. ред.) едут с большой скоростью, не соблюдая дистанцию, то происходят такие ДТП», — сообщили «Проспекту Мира» в ГАИ.
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП водители, пассажиры и пешеходы не пострадали. Горожане активно обсуждают аварию в соцсетях. Большая часть пользователей отметила, что водителям стоит придерживаться дистанции и не нарушать скоростной режим в черте населенного пункта. Некоторые сожалеют, что утка в итоге погибла. Горожане также написали, что авария спровоцировала большую пробку.
«Уточку жалко. Водитель „Тойоты“ красавец, внимательный, в отличие от тех, кто сзади», — написал пользователь соцсети.
Ранее в Союзе пешеходов заявили о значительном росте количества жертв электросамокатов в прошлом году.