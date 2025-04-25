В Союзе пешеходов заявили о значительном росте количества жертв электросамокатов в прошлом году

По словам руководителя Союза пешеходов Владимира Соколова, за минувший год количество жителей нашей страны, которые пострадали от столкновения с электросамокатами, увеличилось на четверть. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что, согласно данным, в прошлом году в результате ДТП со самокатчиками погибли более 50 человек, из которых семеро – дети. При этом жертвами становятся в большинстве случаев именно пешеходы.

Ранее сообщалось, что водителя электросамоката, насмерть сбившего пенсионерку, может ждать реальный срок.