Водителей Подмосковья предупредили о закрытии Черкизовской переправы в Коломне

В среду, 18 июня, в Коломне закрыли Черкизовскую переправу, сообщил портал REGIONS.

В «Центре ЧС» городского округа Коломна корреспонденту издания пояснили, что закрытие Черкизовской переправы — временная мера. Наплавной мост прекратит свою работу в связи с проведением ремонтных работ. Водителей призвали учитывать данную информацию при строительстве маршрута движения.

По информации издания, ограничения на передвижение по мосту будут действовать в среду с 9:00 до 15:00. Они касаются любых транспортных средств. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Черкизовская переправа в Коломне соединяет два населенных пункта — село Черкизово и поселок Пески. Наплавной мост проходит через Москву-реку.

Ранее сообщалось, что в Коломне преображается сквер у кинотеатра «Горизонт».