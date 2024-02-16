Водители, повара и медики: названы востребованные профессии 2024 года в Татарстане

Интернет-портал KazanFirst рассказывает о ситуации с кадрами в республике Татарстан, а также сообщает о способе решения проблем.

Анализ показал, что в одних отраслях нет дефицита кадров. Напротив, происходит здоровая конкуренция, способствующая улучшению качества работы. Это такие отрасли, как искусство, IТ, рекламный бизнес, менеджмент и маркетинг. В некоторых сферах образовался острый дефицит: промышленный сектор, медицина, образование, ЖКХ, транспорт и строительство.

Президент и основатель компании Superjob Алексей Захаров перечисляет причины происшедшего: «демографическая яма» 1990-х годов, подписание мужчинами контрактов для службы в зоне СВО, частичная мобилизация, последствия смертности от кавида спровоцировали дефицит кадров. Те сферы, где выше оплата труда, пока не испытывают проблем.

«По итогам 2023 года более 70% местных работодателей, согласно опросу hh.ru, подтвердили, что главной проблемой для них стал поиск и найм сотрудников. И такое же количество опрошенных компаний честно признали, что в 2024 году проблема дефицита кадров будет оставаться самой острой и приоритетной для них», — рассказала KazanFirst руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Аналитики уверены, что в 2024 году повысится спрос на таких сотрудников: сварщиков, поваров, кондитеров, водителей, медсестер, воспитателей, лаборантов, слесарей. Особенно работодатели будут ценить людей с высшим образованием.

Чтобы решать дефицит кадров, работодатели республики принимают на работу пенсионеров, мигрантов, молодых мам, женщин, которые еще находятся в отпуске по уходу за ребенком, подростков от 14 лет.

«Дефицит кадров — черта, характерная не только для рынка труда Татарстана, но и других регионов. Более того, большинство стран так же отмечают достаточно острую проблему нехватки персонала и активного работоспособного населения. Один из выходов ситуации — что называется, «курочка по зернышку». Собирать команду из тех, кто реально есть на рынке, а значит, максимально широко смотреть на возможности рынка труда и нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё два-три года назад для компании был невозможен», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru

Опрос соискателей работы показал, что они при выборе работы не обращают внимание в первую очередь на заработную плату. Период пандемии многое изменил. Теперь люди хотят работать в комфортных условиях или же дистанционно из дома, иметь лояльного начальника и чувствовать уважение по отношению к себе.

Ранее мы сообщали, что опрос сервиса «Авито Работа» показал, что одной работы россиянам не хватает.