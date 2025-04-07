Водителя электросамоката, насмерть сбившего пенсионерку, может ждать реальный срок

В Тюмени продолжается судебное разбирательство по делу о смертельном ДТП с участием электросамоката, сообщил nashgorod.ru.

Адвокат потерпевшей стороны Павел Руснаков сообщил, что обвинение запросило меру наказания в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Сам обвиняемый — молодой человек — не признает вины. По данным издания, он управлял электросамокатом. С молодым человеком ехала девушка. Они врезались в пенсионерку. Женщине вызвали скорую помощь. Ее доставили в больницу, где она скончалась из-за черепно-мозговой травмы. Молодой человек отказывается в полном объеме возмещать моральную компенсацию семье погибшей. Адвокат Руснаков уверен, что обвиняемому грозит реальный срок.

«В ходе судебного заседания уже были озвучены результаты экспертизы. Согласно заключению, причиной смерти стало именно столкновение, а не ошибка врачей. То есть женщина упала, сильно ударившись головой, и получила смертельное повреждение», — пояснил адвокат Руснаков.

По данным издания, обвиняемый в качестве морального ущерба заплатил родным погибшей пенсионерки 100 тыс. руб. Эта сумма не покрывает требуемую.

Юрист Илья Савченко высказал мнение, что дело станет важным прецедентом для правоприменительной практики. Ранее с юридической точки зрения нельзя было точно ответить на вопрос, является ли электросамокат транспортным средством. Электросамокатчики также могут считаться пешеходами. Решение суда по данному делу ответит на этот вопрос. По словам эксперта, на уровне УК до сих пор отсутствует четкое регулирование данной темы. Юрист обратил внимание, что девушка проходит по делу как свидетель.

«По сути девушка также нарушила условия эксплуатации, вряд ли ее насильно заставили встать на этот самокат. Почему для нее нет ответственности? По сути привлечение к ответу за это может стать показательным и поспособствует соблюдению условий эксплуатации самокатов в будущем», — отметил юрист Савченко.

Ранее урбанист Зайцев высказал мнение, что курьеры на электровелосипедах ведут себя на дорогах аккуратнее, чем самокатчики.