Водителя насмерть раздавило автобусом в Кузбассе

В Кузбасском центре медицины катастроф Сибдепо проинформировали, что 63-летний водитель автобуса погиб на месте происшествия. Согласно предварительной информации, его задавило автобусом.

Очевидцы происшедшего сообщили, что водитель вышел из автобуса для проверки работы тормозов. По их данным, транспорт покатился на мужчину. О происшедшем горожане рассказывают в местных телеграм-каналах.

Инцидент произошел утром 30 января в кузбасском городе Киселевск на улице Гагарина. По данным издания, на место происшествия прибыли экстренные службы, в частности, ДПС. В официальных телеграм-каналах ведомств на данный момент подробностей инцидента не предоставлено.

Ранее сообщалось, что съехавший на внедорожнике по лестнице водитель из Петрозаводска во время погони от автомобилей ДПС еще не найден и не идентифицирован.