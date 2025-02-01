Военкор Коц заявил, что судмедэксперты в Русском Поречном пытаются сдерживать слезы

Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале рассказал , что судмедэкспертам сложно контролировать эмоции при работе с телами гражданских лиц, привезенных из Русского Поречного.

Военкор Коц отметил, что в связи с выбранной профессиональной деятельностью часто общается с криминалистами. По его мнению, люди данной профессии выглядят цинично и бесчувственно. Они профессионалы, поэтому не позволяют чувствам мешать работе.

Журналист допускает, что все свои переживания специалисты прячут внутри себя. Только родные люди могут знать, какой на самом деле отпечаток откладывает работа. Однако то, с чем приходится сталкиваться судмедэкспертам при вскрытии тел людей из Русского Поречного, приводит в ужас даже квалифицированных специалистов.

«Судмедэксперта, который едва сдерживает слезы, я вижу, пожалуй, впервые за четверть века в журналистике», — написал военный корреспондент Александр Коц.

И.о. начальника курского Бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Балеевских рассказала, что экспертам особенно сложно. Они понимают по травмам, каким образом их наносили военнослужащие ВСУ, а также какую боль ощущали в этот момент мирные жители курского села.

Ранее сообщалось, что убитых жителей курского села Русское Поречное чудовищно пытали перед смертью.