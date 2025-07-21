Военкор «КП» Дмитрий Стешин высказал мнение, что жители Донецкой Народной Республики забудут о проблемах с водоснабжением после освобождения Славянско-Краматорской агломерации, сообщил портал Pravda.Ru.

Эксперты периодически рассказывают, что в Донецке сложилась критическая ситуация с подачей воды. Местные жители подтверждают, что вода идет строго по дням по несколько часов в день. В отдаленные районы вода не поступает. Сложности также испытывают жильцы верхних этажей, куда вода не может подняться из-за слабого напора. Люди ищут разные способы, например набирают воду в источниках. Особенно сложно приходится в зимний период времени.

Военкор Стешин рассказал, что ранее воду в Донбасс подавали из насосной станции, расположенной между Краматорском и Славянском. После начала вооруженных действий подача воды была прекращена. По мнению военкора, единственный способ восстановить жителям региона стабильную подачу воды — освободить населенные пункты, которые временно находятся под контролем Украины, чтобы заполнить северско-донецкий канал.

«Других вариантов нет», — сказал Стешин.

Военкор рассказал, что в настоящее время проблема жителей частично решается: в регионе бурят скважины и организовывают подвоз воды. По мнению эксперта, данные меры не окажут положительного эффекта на длительный период времени. Жители Донецка вынуждены ежедневно справляться с 35-градусной жарой, при этом они лишены возможности пользоваться водой в своих домах.

«Будут просто подвозить цистерны и разливать людям. Но это кошмар», — пояснил он.

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