Делегации Украины и Румынии на уровне глав премьер-министров стран провели совместное заседание, во время которого подписали различные соглашения. Об этом в интернет-мессенджере проинформировал украинский премьер Денис Шмыгаль, пишет агентство « РИА Новости ».

Так, был подписан меморандум об увеличении производственных способностей. Страны планируют совместно расширять производство различных боеприпасов.

Украинская продукция будет транспортироваться на территорию Румынии без дополнительных препятствий. Для этого будет открыто ряд пунктов пропуска: автомобильные, железнодорожные, речное и морское сообщения.

Новый пункт пропуска появится между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Города Украины и Румынии будет связывать новая дорогая с качественным полотном. При этом, особое внимание будет уделено проблеме миграции.

Страны также намерены совместно развиваться в медицинской и фармакологической сферах.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что произойдет с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он решить остаться на Украине.