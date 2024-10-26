Подразделения «Южной» группировки войск вели успешные наступательные действия, в результате которых населенный пункт был освобожден. На других направлениях в зоне СВО российским военнослужащим удалось занять более выгодные позиции. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие установили государственный флаг в центре освобожденного населенного пункта.

Вблизи Александрополя расположен Горняк. Важным пунктом обороны ВСУ считалась шахта. Однако российским бойцам удалось пройти этот рубеж и занять территорию предприятия. Данные действия приведут к полному окружению этого населенного пункта. В аналогичном положении, по мнению военкоров, в скором времени окажется Кураховка.

Ранее сообщалось, что СК РФ назвал имя организатора хищения недвижимости у Минобороны.