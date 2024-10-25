СК РФ назвал имя организатора хищения недвижимости у Минобороны

Следственный комитет РФ назвал имя организатора хищения недвижимости на сумму 244 миллиона рублей у Министерства обороны. Сергей Овчинников, предприниматель, обвиняется в организации кражи имущественного комплекса в Балашихе, сообщили в пресс-службе СК.

Согласно выводам следствия, Овчинников «фактически стал организатором хищения, которое было совершено группой лиц, и в конечном итоге завладел» собственностью, принадлежащей ОАО «Строительное управление Московского региона», входящему в состав Минобороны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и Овчинников был объявлен в розыск.

Это дело связано с расследованием, касающимся экс-руководителя управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, а также бывшего конкурсного управляющего СУ МР Алексея Асташкина и некоего Евгения Потапова, которых обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

В период с 2019 по 2021 годы Потапов, Асташкин и Грачев в процессе банкротства СУ МР организовали фиктивные торги, в результате которых похитили имущественный комплекс, состоящий из 15 объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Красногорске вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которая похитила объекты недвижимости и денежные средства в размере четверти миллиарда рублей.

По данным ведомства, один из четырех фигурантов узнал, что у потерпевшей есть в собственности одиннадцать объектов недвижимости в столичном регионе, и решил похитить их.