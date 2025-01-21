ВС РФ уничтожили несколько пунктов связи и временной дислокации ВСУ в Часовом Яре, сообщил SHOT.

По данным канала, в Часовом Яре было ликвидировано более двадцати человек личного состава противника. Операцию проводили операторы FPV-дронов «Молния». Те украинские военнослужащие, которые выжили, экстренно покидали позиции. Военнослужащие РФ обратили внимание, что противник не предпринимал попыток эвакуировать раненых.

По информации канала, на окраине города во время разведывательных операций ВС РФ было зафиксировано большое скопление военнослужащих ВСУ. Вектор их передвижения показался бойцам подозрительным.

«Координаты были переданы операторам БПЛА, которые использовали новый тип аппаратов «Молния», неуязвимый для систем РЭБ противника. При ликвидации врага было применено три FPV-дрона-камикадзе», — сообщил SHOT.

Военнослужащие РФ рассказали SHOT, что на участке, который был успешно поражен, ВСУ организовали пункты временной дислокации военных и связи. Кадры объективного контроля подтверждают информацию о больших потерях противника на данном направлении.

Начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» с позывным Чукча сообщил ТАСС, что под контроль российских военных перешли подвалы и цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре. По его данным, здания полностью зачищены.

«Вместе с тем, ставший печально знаменитым Часовоярский огнеупорный комбинат, который обе стороны конфликта прозвали «Цитаделью», теперь полностью контролируется силами десантников из 98-й дивизии ВДВ», — ТАСС заявил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным Чукча.

Боец сообщил, что военнослужащие РФ продолжают наступательные действия. Они продвигаются к жилым микрорайонам, которые расположены к юго-западу от огнеупорного комбината.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС РФ за ночь ликвидировали 55 дронов ВСУ.