В Донецкой Народной Республике военнослужащие РФ освободили два населенных пункта, сообщил телеграм-канал Минобороны России. Село Дачное перешло под контроль России благодаря слаженным и отважным действиям подразделения «Южной» группировки войск. Село Зеленое Поле освобождено подразделением группировки войск «Центр».

В ведомстве также подвели итоги недели. В частности, ВС РФ освободили шесть населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике. Противник на протяжении всей недели осуществлял попытки нанести урон России, атаковав ее. Средствами ПВО были поражены вражеские БПЛА и снаряды.

«ПВО РФ за неделю перехватили 11 управляемых авиабомб Hammer, один JDAM, 28 снарядов HIMARS и 725 беспилотников ВСУ», — указано в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие России наносили удары по объектам противника, расположенные на украинской территории. В частности, успешно ликвидированы цеха сборки дронов и объекты ВПК Украины. Для нанесения ударов использовали высокоточное оружие и БПЛА. В зоне боевых действий потери ВСУ на всех направлениях составили свыше 9 тыс. военнослужащих.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что атаковавший жилой дом в Белгородской области дрон ВСУ убил мужчину.