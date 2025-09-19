Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области

Российский суд вынес обвинительные приговоры военнослужащим украинских формирований за участие в вооруженном проникновении на территорию Курской области. Соответствующее заявление распространил официальный канал Следственного комитета РФ в телеграм-канале.

По информации СК, представители Главного военного следственного управления СК России предоставили суду доказательства, которые были признаны достаточными для вынесения приговоров. На скамье подсудимых оказались военнослужащие 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Суд признал Николая Самсонова, Виктора Маните и Андрея Шевчука виновными в совершении террористического акта.

Согласно версии следствия, украинские военнослужащие пересекли государственную границу РФ через контрольно-пропускной пункт «Суджа». На территорию Курской области они прибыли с автоматами и гранатами. Они принимали участие в блокировании села Малая Локня. Целью было оказание психологического давления на граждан РФ, препятствование работы местных органов власти. Военнослужащие России задержали граждан 1 марта.

«Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы: Самсонову – 16 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима; Маните – 16,5 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима; Шевчуку – 16 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении СК РФ.

По информации СК, следователи также собрали неопровержимые доказательства вины еще девяти украинских военнослужащих. Установлено, что боевики на территории Курской области совершали террористические акты в отношении мирных жителей. Суд вынес приговор каждому. В зависимости от степени вины — пожизненное заключение или лишение свободы на длительный период времени.

