Жительница Кузбасса пропала после жалобы в полицию на мужа

В южной столице Кузбасса пьяная женщина позвонила в полицию и пожаловалась, что дома ее избивает нетрезвый супруг. После этого она неожиданно исчезла, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

К полицейским обратилась 41-летняя жительница Новокузнецка. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина пожаловалась, что ее после избиения выгнал нетрезвый муж, не дав даже надеть куртку. Правоохранители прибыли по названному адресу, однако горожанки не обнаружили и не смогли с ней связаться.

Правоохранителям удалось дозвониться до мужа новокузнечанки. Он заявил, что работает, не ссорился с женой и не пил. Связаться с супругой у него не получилось. Так прошло двое суток, пока пропавшая сама не объявилась с объяснительной.

Как оказалось, женщина потеряла ключи от дома и выдумала историю для полиции в надежде, что наряд приедет и откроет ее дверь. Однако в моменте сибирячка передумала, а затем ушла гостить к подруге.

Таким образом вызов оказался ложным, за что предусмотрено административное наказание по ст. 19.13 КоАП РФ. За содеянное женщина ответит перед судом и, вероятно, заплатит штраф.

Ранее сообщалось, что в Московской области сократилось число ложных вызовов в Систему-112.