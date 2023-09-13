Военнослужащий РФ рассказал о новой тактики ВСУ с применением дронов

Офицер казачьей бригады «Терек» с позывным Саныч рассказал агентству ТАСС о новой тактике ведения боя ВСУ с применением FPV-дронов.

Военный РФ рассказал, что ВСУ начали применять новую тактику. Украинский дрон прилетает заранее. Его прячут в каком-либо неприметном месте, например, в кустах, под мостом или в каких-либо руинах.

Военные РФ заходят на позиции. Та зона, которая находится в их поле видимости, не вызывает у них опасений. Они проходят дальше, настороженно наблюдая за воздушным пространством. В итоге дрон резко вылетает на невысокой высоте и сразу атакует. Военные РФ такого не ожидают, поэтому ВСУ удается застать их врасплох.

«Все ждут прилет сверху и контролируют небо, а он бьет снизу», - рассказал собеседник агентства ТАСС.

Изменения произошли и в других аспектах. Раньше к коптерам прикрепляли только одну гранату. Теперь российских военных атакует коптер, который заряжен одновременно четырьмя боеприпасами.

Офицер казачьей бригады «Терек» также отметил, что ВСУ все чаще стали использовать различные дроны. В этой технике дефицита они не испытывают.

На территории России стало появляться все больше компаний, которые начали производство беспилотников для нужд СВО.