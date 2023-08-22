Военные эксперты считают истребители F-16 более надежными по сравнению с российскими

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Нидерланды одобрили решение передать Киеву истребители F-16 . Об этом президент узнал в Амстердаме, где смог устроить фотосессию в самолете. Военные эксперты высказали мнение, что истребители F-16 – это мощное оружие, аналогов которого у РФ нет, сообщает newizv.ru .

Военные эксперты перечисляют преимущества самолетов F-16. Истребители могут не только наносить удары, но и выступать оборонительной техникой. Они легко собьют как крылатые ракеты, так и дроны. Самым дальним видом техники у РФ считаются планируемые авиабомбы. Если сравнивать с ними ракеты, которые выпускает F-16, то расстояние поражения больше. Истребители F-16 умеют поражать цели с большой вероятностью точности попадания ракеты.

Еще одна проблема для России в том, что ее техника выходит значительно быстрее, чем западная. Так считают эксперты.

Несмотря на преимущество американских самолетов, шансов у Украины выигрывать бои в ходе спецоперации не будет в случае небольшого количества истребителей. На данный момент Нидерланды заявили о 42 самолетов. В Дании выделят меньше истребителей. Украине необходимо не менее 70 боевых машин. Еще один важный фактор – какие ракеты передадут Киеву для истребителей.