Военные РФ эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder

Трофей добыли на Авдеевском направлении. Эвакуацию проводили военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск. БМП Marder передало украинским военнослужащим правительство Германии.

Заместитель командира по технической части с позывным «Казбек» рассказал, что после освобождения Авдеевки ВС РФ не делали никаких пауз. Сразу приступили к освобождению населенных пунктов, которые располагаются вблизи Авдеевки. Под контроль России быстро перешли села Северное и Тоненькое.

«После того, как наши войска заняли... (населенный пункт — Прим. ред.) Северная, восточную его часть, противник перешел в контратаку... и в одну такую контратаку была эта машина и захвачена», — рассказал заместитель командира по технической части с позывным «Казбек».

Эвакуация прошла успешно, но требовала длительной многоэтапной подготовки. Во-первых, разведчики первыми проверили территорию. Во-вторых, понадобилась помощь инженеров. Они проложили дорогу к месту, где находился немецкий БМП. В-третьих, в операции приняли участие саперы, которые разминировали зону. Российским военнослужащим было важно обеспечить скрытный подход к объекту.

Состояние Marder удовлетворительное. Техника немного повреждена минами. ВСУ во время эвакуации пытались повредить БМП, чтобы он не достался ВС РФ. Выехать на танке у них не получилось, потому что он завз в грязи.

Эксперты неоднократно обращали внимание на то, что иностранная техника не адаптирована под климатические особенности Украины. Машина на ходу. С ее разбором и дальнейшем изучением особенностей проблем не будет, уверен военный СВО с позывным «Казбек».

«Работа действительно была сложная, потому что работать приходилось ночью. Дороги не видно, то есть как бы едем, когда по темноте, то есть как бы фары выключены. Идем вслепую... по намеченному маршруту, который заранее прокладываем. Без фонарей, безо всего, чтобы не засветиться перед врагом», — признался механик-водитель с позывным "Шуба", эвакуировавший трофейную БМП.

Ранее мы сообщали, что российский дрон-разведчик заснял, как бойцы ВСУ прячут тела погибших, маскируя свои потери.