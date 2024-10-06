Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт рассказал, что российские военнослужащие ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных жителей в Курской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Мотострелки 44-го армейского корпуса находились в Курской области. Мирные жители эвакуировались в сторону российских позиций. Украинские военные открыли огонь по гражданским, расстреляв всех. Российские военнослужащие оперативно перешли в атаку. Они ликвидировали противника. Горизонт признался, что свидетелям таких нарушений международных конвенций тяжело оставаться безэмоциональными.

«После чего, как в простонародье говорят, кровь закипает, и личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», — рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт.

Российский военнослужащий рассказал, что иногда приходится вступать в контактный бой с украинскими бойцами. Так, одному из военнослужащих ВС РФ удалось ликвидировать двух соперников в рукопашной схватке. Собеседник также сообщил, что среди украинских военных много иностранцев. Бойцы прибывают из разных стран.

ВСУ вошли на территорию Курской области в августе. Некоторым жителям удалось эвакуироваться. На допросах они рассказывают о зверствах ВСУ: машины эвакуированных обстреливали, над пожилыми и женщинами издевались. Есть сведения об изнасилованиях. Некоторые населенные пункты ВСУ взяли под свой контроль. Когда Армия России их освобождала, люди рассказывали о плохом отношении к себе. Некоторых хотели вывезти на украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что президенты Трамп и Путин в личной беседе обсуждали поставки оружия США на Украину еще в 2017 году.