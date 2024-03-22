ВС РФ совершили одну из самых масштабных атак по критическим объектам Украины

Российская армия минувшей ночью совершила одну из самых масштабных атак по энергетическим и военным объектам Украины. Ночью по всей территории украинского государства звучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Харькове и Кропивницком, а также в других городах и регионах страны.

Минувшей ночью прилеты зафиксировали на Днепровской ГЭС в Запорожье. По предварительной информации, детонация произошла в машинном отделении. Кроме того, как сообщило предприятие «Укргидроэнерго», после взрыва на объекте произошел пожар.

Как минимум 15 взрывов прозвучали в Харькове. Повреждения есть на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), который входит в концерн «Укроборонпром». По данным СМИ, на предприятии регулярно производился ремонт украинских танков и БМП.

В нескольких регионах Украины наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. О повреждениях критической инфраструктуры известно в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой и Львовской областях.

В соцсетях военкоры сообщают, что минувшей ночью ВС РФ наносили удары по украинской территории с помощью беспилотников, ракет X-101/555, «Искандеров» и «Кинжалов». Многие предполагают, что эти действия являются ответом на обстрелы ВСУ Белгородской области и Белгорода.

Ранее мы сообщали, что в результате утреннего обстрела Белгорода погиб мирный житель.