После анализа западных СМИ и статистических данных о состоянии экономики и демографическом развитии в странах НАТО военный аналитик Михаил Чекмасов пришел к мнению, что толерантное отношение к ЛГБТ*-сообществам негативно отражается на оборонной силе альянса, сообщает ridus.ru .

Западные эксперты и представители военных ведомств утверждают, что в ближайшие несколько лет в мире может произойти масштабное боевое столкновение крупных держав. Аналитики надеются, что власти найдут способ решения конфликта мирным способом. Однако готовиться рекомендовано всем. Во-первых, необходимо увеличить финансирование оборонных проектов и производства техники. Во-вторых, создать сильную армию.

Сложности возникают из-за того, что в бюджетах не всегда хватает средств, а количество населения уменьшается. Военный аналитик Чекмасов отмечает, что эти два процесса взаимосвязаны между собой. Статистические данные свидетельствуют, что в некоторых странах НАТО смертность увеличивается, а рождаемость уменьшается с каждым годом. Можно смело говорить о демографическом кризисе. Именно в этих странах правительство десятилетиями поддерживает представителей ЛГБТ.

«Откуда брать солдат, если родитель № 1 и родитель № 2 не способны произвести их на свет божий?» — рассуждает военный аналитик Михаил Чекмасов в материале «Ридуса».

Уменьшение жителей приводит к ослаблению экономики, что негативно влияет на бюджет. Эксперт уверен, что если подобная тенденция будет продолжаться, то существование таких гигантов, как США, станет под угрозой уничтожения. Произойдет это не в ближайшее десятилетие, но риск возвышается с каждым годом.

Ранее мы сообщали, что северокорейский МИД назвал поле боя на Украине «кладбищем» вооружений НАТО.

* ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.