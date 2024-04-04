Военный эксперт Дандыкин рассказал, какой численности контингент Запад может отправить на Украину

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что Запад может отправить на Украину контингент численностью до 30 тысяч человек, пишет интернет-издание «Абзац» .

«Это будет не столь большое войско – наскребут максимум 20–30 тысяч человек», — считает эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт уверен, что НАТО не сможет единогласно одобрить решение об отправке войск на Украину. Однако некоторые страны, которые входят в военный альянс, имеют право самостоятельно принимать подобные решения. Таким образом, западные солдаты приедут на Украину не под эгидой НАТО.

Что касается боевого снаряжения, то ничего нового Запад не предоставить свои военным. На Украине есть уже все, чем обладают страны НАТО: танки Abrams и Leopard, БПМ Bradley.

Участие стран НАТО в конфликте на Украине спровоцирует масштабный конфликт в Европейском регионе. Русофобия овладела настолько сильно некоторыми лидерами стран Запада, что они не позволят России победить в зоне СВО, даже осознавая риски, считает эксперт.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Украину продолжать боевые действия, чтобы защитить безопасность НАТО.