Столтенберг: война на Украине нужна для безопасности НАТО

Боевые действия на Украине необходимо продолжать для обеспечения безопасности стран НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Такое мнение он высказал на совместном подходе к журналистам с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в ходе заседания совета Украина — НАТО на уровне глав дипломатических ведомств.

Военную помощь Украине Столтенберг назвал не благотворительностью, а инвестициями в собственную безопасность.

Генсек НАТО презентовал на саммите идею создать фонд для Украины в размере $100 млрд. Как отмечает издание Politico министры некоторых стран во время выступления Столтенберга закатили глаза, не понимая, откуда взялась такая сумма.

Ранее Столтенберг отметил, что НАТО в настоящее время не рассматривает возможность отправки войск альянса на Украину.