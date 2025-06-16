Военный эксперт назвал причину участившихся атак на Татарстан

По мнению эксперта, Украина психологически давит на граждан России. Киев пытается показать, что бояться должны не только жители приграничных с государственной границей регионов, но и люди из отдаленных областей. Тогда мировая общественность оценит мощь украинского правительства.

Военный эксперт Корнев отметил, что территория России большая. Из-за этого правительство не имеет возможности обезопасить абсолютно все субъекты. Эксперт допустил, что если атаки на республику станут ежедневными, то вопрос начнут решать более оперативно и эффективно.

«Выстраивание комплексной системы ПВО мы видим только на примере Москвы. Когда комплексов будет бесконечное количество или хотя бы в абсолютном достатке хватит всем, тогда ситуация изменится. Но закрыть абсолютно все одновременно сейчас невозможно, на это сил не хватает», — заявил эксперт.

По информации издания, в результате атаки ВСУ пострадали 13 сотрудников одного из предприятий. Один человек погиб. В день атаки утро началось со звуков оповещения сирены. Таким же образом жители просыпались два предыдущие дня. Местное правительство заявило, что окажет пострадавшим необходимую помощь. Известно, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что туристы массово съезжаются к атакованным БПЛА «Лазурным небесам» в Казани для селфи.