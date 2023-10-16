Военный эксперт Райзнер назвал атаку Авдеевки стратегическим успехом РФ

Австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райзнер в эфире немецкого канала «ZDF» рассказал об успехах армии РФ в зоне СВО, пишет агентство « РИА Новости ».

Украина наступала, значит, армия РФ была вынуждена обороняться на некоторых участках. Это не помешало России параллельно увеличить свой численный состав армии. Теперь сразу после завершения украинского контрнаступления военные РФ успешно идут в наступление в районе Авдеевки.

«Мы видим, что в Авдеевке русские пытаются взять ВСУ в котел», - рассказал эксперт Маркус Райзнер

В настоящее время армия РФ сумела перекрыть доступ ВСУ к возможности снабжения в некоторых населенных пунктах, которые расположены в зоне СВО под Авдеевкой.

Ранее стало известно, что ВСУ предпринимают, чтобы не допустить сдачи Авдеевки.