Военный эксперт Щепетнов призвал власть контролировать места проживания цыган

После инцидента с цыганами в городе Волжский военный эксперт Антон Щепетнов высказал мнение, что правительство должно взять под строгий контроль проживание данной диаспоры, сообщили novostivolgograda.

Группа цыганских подростков окружили возле ТЦ в городе Волжский девушку и молодого человека. Они хотели снять на видео происходящее давление, но появился взрослый цыган. Мужчина без применения физической силы, но на повышенных тонах, потребовал удалить видео. Эксперт Антон Щепетнов уверен, что сотрудники правоохранительных органов должны разбираться в подобных ситуациях. Особенно важен контроль со стороны правительства.

«Сегодня у государства есть возможности для полного контроля — многие вообще жалуются на «цифровое рабство», но почему это не применяется в правильном контексте контроля при проблемах с конкретным этносом — загадка. Госуслуги, налоговая — это все вполне доступные инструменты», — рассказал эксперт Щепетнов.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что молодые люди не обращались в полицию. Однако следственные органы уже разбираются в ситуации. Местные жители отметили, что подобный случай — единичный. Цыгане ведут себя спокойно и не нарушают общественный порядок. Но провести профилактическую беседу непременно стоит, уверены люди. Эксперт Щепетнов считает, что цыгане испокон веков жили в созданной иерархии. Для исключения подобных ситуаций в будущем важно, чтобы работал принцип коллективной ответственности.

«Есть устоявшееся мнение, что отдельные не работающие и промышляющие незаконным бизнесом и разными серыми схемами цыгане — многовековые социальные паразиты на теле России», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что цыгане в Удмуртии ведут спокойный и закрытый образ жизни.