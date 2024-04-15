Военный эксперт Щепетнов прокомментировал покушение на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова

Напомним, покушение произошло в пятницу, 12 апреля. Василий Прозоров работал на Украине, но поддержал действия России. Военный эксперт, который имеет боевой опыт в зоне СВО, уверен, что покушение — это публичное обращение ко всем, кто хочет перейти на сторону России или уже сделал свой выбор.

Антон Щепетнов считает, что после завершения вооруженного конфликта многих бывших граждан Украины, кто верен РФ, будут преследовать. Так, организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру ликвидировали именно после войны.

«Зачем ликвидировали Степана Бандеру после войны, хотя там уже, собственно, все кончилось? Потому что наказание должно быть неотвратимым. Так же действуют и хохлы», — высказал мнение эксперт Антон Щепетнов.

Покушение также можно расценивать как вызов российским спецслужбам, которые не смогли предотвратить взрыв автомобиля бывшего сотрудника СБУ.

«Для поддержания, просто, чтобы оно все время было на высоком уровне. Потому что в этом случае так или иначе это порождает раздражение, а значит, ответные шаги, которые могут быть поспешными и, соответственно, привести к ошибкам и провалам», — отметил собеседник «НовостиВолгограда.ру».

Россияне переживают из-за событий в «Крокус Сити Холле». Организаторы покушения на Василия Прозорова были уверены, что среди россиян поднимется волна возмущений. Их цель — добиться раскола общества.

Ранее мы сообщали, что США после запроса РФ делятся с Кремлем всей информацией о теракте в «Крокус Сити Холле».