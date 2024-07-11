Военный эксперт Шкурлатов: после СВО часть Украины перейдет под контроль Запада

Председатель правления общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт Роман Шкурлатов предположил, с чем связано заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости полного исчезновения с карты Земли территорий Украины, пишет интернет-издание «Абзац» . Эксперт уверен, что Украину неминуемо ждет раздел территорий между Западом и Россией.

Эксперт заявил, что после СВО Украина всегда будет угрозой для России. С целью обеспечения безопасности на многие годы вперед важно решить территориальный вопрос. Скорее всего часть Украины вернется в состав России.

Эксперт неслучайно сказал, что территории именно вернутся, ведь многие украинские области — это земли, которые исторически всегда считались российскими. Однако полностью территории современной Незалежной не станут частью РФ.

«Судьба Украины сложнее, чем просто демонтаж [государства] или вхождение в состав РФ. Разумеется, какие-то ошметки от украинской государственности останутся», — сказал Шкурлатов.

Оставшиеся земли будет контролировать Запад, но не лично, а через третьи страны. Остается надеяться, чтобы эти территории были небольшими по своим размерам. Рассчитывать на то, что Украина останется хотя бы в нынешних пределах (без новых регионов РФ), не стоит точно, уверен эксперт.

«Любая украинская государственность – наша головная боль, мы не должны этого допускать», — уверен эксперт.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также написал, что России важно подумать над исчезновением не только Украины, но и НАТО. Таким образом он отреагировал на вашингтонскую Декларацию Альянса. В документе сообщается, что Киев со временем должен стать членом ЕС и НАТО.

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