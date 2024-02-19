Приморский военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин рассказал, как относится к иноагентам, что побуждает людей критиковать свою страну и стоит ли опасаться их провокационных заявлений, сообщает vostokmedia.com .

Корреспондент «Восток-Медиа» спросил у Алексея Суконина, есть ли смысл в том, чтобы привозить иноагентов в города, расположенные на новых территориях. Возможно, россияне смогут понять, зачем в России объявили СВО, когда увидят условия жизни людей.

Военный обозреватель рассказал, что лично видел документ, который разрабатывало правительство Украины. После возвращения территорий Донбасса под свой контроль, они планировали проводить своеобразные «чистки» — тех, кто выступал за отсоединение, могли бы вывести в посадку и расстрелять без суда.

«Так что иноагентам следует быть благодарными, что они стали иноагентами в правовой России, а не на «демократической» Украине, исповедующей «западные ценности», где к ним быстро применили бы «внесудебное решение», — пояснил приморский военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин.

Спикер считает, что иноагенты не смогут жить комфортно за границей. Для россиян они стали предателями, но и в других странах это также осознают. С такими ненадежными людьми никто не захочет иметь дело.

«Помните была история с летчиком из Черниговки, который перегнал российский вертолет на Украину? Как вы думаете, где он? Он обивает пороги в Киеве и пытается получить хоть «немного грошей» из обещанного. С ним просто не рассчитались, потому что оказанная услуга предателя ничего не стоит. Он свою задачу выполнил, красиво поговорил на камеру, теперь он никому не нужен и платить ему уже не обязательно. Ну, а что он сделает? Обидится и уедет в Россию?», — отметил Алексей Суконин.

Спикер уверен, что чаще всего человек заявляет о нелюбви к России, когда выполняет указ из-за границы. Ему платят деньги за то, чтобы критиковать и осуждать, чтобы настраивать соотечественников против своих же земляков.Обычно эти люди чувствуют обиду к кому-то и стараются отомстить, поэтому их легче всего завербовать.

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