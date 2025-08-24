Военный прокурор принял участие в совместном приеме военнослужащих в военном госпитале
Фото: [пресс-служба прокуратуры Московской области]
Военный прокурор 98 военной прокуратуры гарнизона Константин Кольцов совместно с начальником управления кадров прокуратуры Московской области Юрием Власовым и Сергиево-Посадским городским прокурором Игорем Фокиным провели личный прием военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в филиале № 5 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского» Минобороны России.
Поступившие обращения касались вопросов предоставления льгот и социальных гарантий, получения федеральных и региональных выплат.
Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия.
