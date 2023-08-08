Военный рассказал о неравенстве в выплатах по ранению в разных регионах РФ

Военный из Брянской области попал в часть в Волгоградскую. Позже после ранения он оказался в местной больнице, где много общался с коллегами из СВО. Мужчина уверен, что в разных регионах РФ платят различные суммы за ранение, сообщает novostivolgograda.ru . Также размер выплаты зависит от того, человек подписал контракт или был мобилизован.

В некоторых регионах РФ выплата каких-либо компенсаций не предусмотрена совершенно. Военный посчитал это несправедливым. К тому же есть проблема с получением выплат. Добиться начисления выходит не у каждого военного СВО. Сам мужчина обратился в ОНФ, где ему помогли получить законные деньги.

Ранее военные СВО из Тюменской области рассказывали о таких проблемах. Они уехали из региона добровольцами. Контракт подписали в других городах, преимущественно в Ростове. Некоторые были вынуждены вернуться в родные края из-за ранения. Администрация не выплачивает им деньги, потому что контракт был подписан в другом регионе. Получить деньги, например, в Ростовской области, нельзя из-за того, что человек прописан в Тюменской. Из-за этой путаницы не могут получить деньги на похороны родственники погибших военных в СВО.