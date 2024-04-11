Военный СВО Соломатин обвинил ФК в отсутствии помощи

Военный СВО, известный экс-футболист сборной России Андрей Соломатин высказал мнение, что известные футбольные клубы игнорируют, что в стране проходит специальная военная операция. Их собственники не считают необходимым помогать участникам спецоперации и каким-либо образом поддерживать, сообщает ridus.ru .

Андрей Соломатин является членом добровольческой бригады «Эспаньола», который образовался из футбольных фанатов. Поклонники футбола уже не раз обращались из зоны СВО к владельцам ФК с призывом обратить на них внимание. Особенно тяжело военные восприняли, когда их не поздравили с 23 февраля.

В интервью «Ридусу» Андрей Соломатин отметил, что кроме игнорирования Дня защитника Отечества, накопилось много проблем. Противник делает все, чтобы истребить бойцов и население России. В обществе же в это время остаются люди, которые хотят переждать все происходящее.

«Мы обращались к руководителям российских футбольных клубов. В частности, к руководству ФК «Спартак» (Москва). Обращались, по сути, просто за словами поддержки. Но в ответ мы получили какие-то непонятные заявления — типа они не информбюро и так далее. Как мы можем расценивать подобную иронию, находясь здесь и выполняя задачи по защите наших территорий от всякой нечисти?!» — высказал мнение известный экс-футболист сборной России Андрей Соломатин.

Андрей вспомнил, как в первый раз приехал в зону СВО с гуманитарной миссией. Тогда военные были благодарны просто за слова поддержки. Теперь он сам понимает, как важно слышать, что тобою дорожат и ждут дома. Бойцы «Эспаньола» много лет болели за свои любимые команды. Почему же теперь они не могут услышать в свой адрес приятные слова.

«Ну и вот сейчас мы все, в том числе и с вашей, собственно, помощью, с помощью вашего издания, хотим пробить эту стену равнодушия, выстроенную со стороны большинства остальных ведущих российских команд. Сейчас весь наш спорт должен объединиться. Реально пришло то время, когда мы действительно должны быть все вместе», — рассказал собеседник «Ридуса».

СМИ пишут, что заявления Соломатина можно расценивать как способ нанести информационный удар ФК. Некоторые подозревают в выполнении заказа с целью увеличения репутационных рисков. Спикер прокомментировал подобные предположения.

«Ну да, это же все кто-то пишет, складывает из всяких таких информационных вбросов определенную систему. Ведь еще идут разговоры, что это, мол, в ЦСКА нас попросили медийно атаковать все остальные ведущие команды из числа их конкурентов, в особенности «Спартак»… Дескать, раз нам армейцы помогли и словом, и делом, то взамен попросили, чтобы мы наехали на их заклятых красно-белых врагов. Но у нас сейчас здесь, внутри нашего общества нет таких понятий, как «враг», и быть не может. У нас один сейчас враг! И все мы объединились против него», — рассказал участник спецоперации.

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