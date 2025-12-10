SHOT выложил первые кадры пожара в дорогущем пентхаусе на северо-западе Москвы

Телеграм-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев, опубликовал первые кадры с места возгорания элитного пентхауса на северо-западе Москвы. Стоимость квартир в таком здании варьируется от 87 до 93 млн рублей.

По информации SHOT, уже более часа горит кровля и верхние этажи престижного трехэтажного пентхауса в проезде Досфлота. Пожар охватил площадь в 100 квадратных метров. Густой дым от возгорания виден за несколько километров, а языки пламени периодически вырываются из-под крыши.

В жилом комплексе «Захарково» предлагается к продаже шестикомнатная квартира площадью 400 квадратных метров. Стоимость жилья варьируется от 87 до 93 миллионов рублей. Здание было возведено в 2002 году и расположено на берегу Химкинского водохранилища, с видом на Северный речной вокзал. Размер ущерба, причиненного объекту, еще предстоит оценить.

На месте происшествия задействованы экстренные службы. Причины возгорания устанавливаются. Сведений о пострадавших пока нет.

