«Война есть война»: Песков поддерживает ужесточение правил в информационной сфере

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК высказал мнение, что во время проведения СВО невозможно обойтись без определенного ужесточения правил в информационной сфере. Подобные меры спикер Песков считает оправданными.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что во время проведения СВО необходимо урегулировать меры, а иногда даже ужесточать, предоставления информации любыми источниками.

Спикер отметил, что кроме СВО, Запад развязал против России гибридную войну. Чтобы противник не мог дезинформировать население, а также чтобы не допустить из-за лжеданных волны паники, необходимо контролировать работу подобных ведомств.

«Мы живем в условиях развязанной против нашей страны гибридной войны, война есть война, и во время войны нужно в плане информации быть ответственными, не допускать безответственных информационных провокаций, учитывая силу и роль информационных потоков современной жизни», – высказал мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В ходе интервью Дмитрий Песков также рассказал, что в настоящее время неизвестно, будет ли президент России баллотироваться на выборах 2024 года. Если Владимир Путин примет такое решение, то достойных конкурентов ему не будет.

Также Дмитрий Песков рассказал, какое будущее у известных личностей, которые приняли решение покинуть страну после объявления СВО. Спикер также прокомментировал вооруженный конфликт на Украине и пути его решения.