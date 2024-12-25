Келлог: Трамп хочет справедливого и устойчивого мира на Украине

Добиться устойчивого и справедливого мира на Украине является для избранного президента США Дональда Трампа «приоритетом номер один» в сфере нацбезопасности. Такое заявление в эфире телеканала Fox Business сделал будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

Он также добавил, что американский лидер намерен сделать это в рекордные сроки.

«В прошлом мы видели мирный процесс, который пытались проводить между Россией и Украиной. И он провалился жалким образом. Президент не пойдет таким путем», — отметил Келлог.

Он также подчеркнул важность для Трампа отношений с РФ и ее президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось о том, что власти Гренландии подвергли критике план Трампа установить контроль над островом со стороны Америки.