Война с «серым» бизнесом: контроль за переводами меняет правила игры — мнение экономиста

Усиление контроля за денежными переводами в российских регионах может повлиять на поведение «серого» бизнеса. Такое мнение высказала экономист Наталья Швецова, сообщила rostovgazeta.ru.

По словам эксперта, некоторая часть небольших неофициальных доходов может вернуться в наличный оборот — это стандартная реакция на рост прозрачности финансовых потоков. Однако, подчеркивает Швецова, это не единственный возможный сценарий.

В среднесрочной перспективе выиграет легализация, считает эксперт. Наталья Швецова пояснила: режим самозанятости остается простым и доступным инструментом. Усиление контроля, по мнению экономиста, не приведет к резкому уходу бизнеса с рынка. Скорее произойдет перераспределение: одна часть предпринимателей перейдет в легальное поле, другая временно уйдет в наличные расчеты.

«Государство расширяет обмен данными, и безналичные операции становятся все более прозрачными», — рассказала управляющий партнер консалтинговой компании «Швецова и Партнеры» Наталья Швецова.

