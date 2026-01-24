«Вокруг дым, крики и кровь»: 24 января 2011‑го взорвался аэропорт Домодедово. Хроника теракта спустя 15 лет

Корреспондент рассказал, что момент взрыва попал на видео. После белой вспышки несколько секунд ничего не видно, но затем проясняется жуткая картина: разбросанные тела погибших и раненых людей, которые находились в зале прилета международных рейсов.

Очевидцы делились, что из-за контузии некоторые не могли понять, что произошло, где они находятся. От мощной взрывной волны пострадавшие теряли сознание. Люди не могли разобраться, кому принадлежит кровь на них. Зал заволокло дымом. Выжить удалось тем людям, которые в момент происшествия находились за прочными бетонными колоннами в здании аэропорта, а также тем, кто был на достаточном удалении от самого центра взрыва.

«Ничто не предвещало беды, я встречал друга. И вдруг — я на полу, а вокруг — дым, крики и кровь», — рассказал один из пострадавших при теракте в аэропорту Домодедово Николай.

Очевидцы вспоминают, что стюардессы проявляли необыкновенную выдержку. С максимальным спокойствием помогали людям. Некоторых приводили в чувства при помощи нашатыря. Те, кто мог ходить, выводили из здания искалеченных.

