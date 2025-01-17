Волчья луна привлекала внимание жителей Кемерова
Сибдепо: жители Кемерова в ночь на 17 января фотографировали Волчью луну
Фото: [pxhere.com]
Жители Кемерова распространили в соцсетях фотографии Волчьей луны, которая взошла над городом в ночь на 17 января, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Издание отметило, что луна багрово-красного цвета появилась на фоне туманного дымка. Горожане делали фото в разное время. Ночью небесное тело получилось более зловещим. Городской блогер-фотограф Екатерина Комарова опубликовала в своих соцсетях фотографии, сделанные на рассвете. Они навеивают более романтичное настроение.
Издание сообщило, что полнолуние в январе связано с максимальным подъемом энергии. Так считают астрологи. Специалисты уточняют, что энергия может быть как негативной, так и положительной.
По данным Сибдепо, в древнее время январское полнолуние называли Волчьей луной. Так, индейцы Северной Америки обратили внимание на активность волков в этот период. Люди боялись зимнего полнолуния, потому что в период морозов встреча с волками в лесу была наиболее опасной.
Ранее сообщалось, что лентикулярные облака в Шерегеше россияне сравнили с НЛО.