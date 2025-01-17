Волчья луна привлекала внимание жителей Кемерова

Жители Кемерова распространили в соцсетях фотографии Волчьей луны, которая взошла над городом в ночь на 17 января, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отметило, что луна багрово-красного цвета появилась на фоне туманного дымка. Горожане делали фото в разное время. Ночью небесное тело получилось более зловещим. Городской блогер-фотограф Екатерина Комарова опубликовала в своих соцсетях фотографии, сделанные на рассвете. Они навеивают более романтичное настроение.

Издание сообщило, что полнолуние в январе связано с максимальным подъемом энергии. Так считают астрологи. Специалисты уточняют, что энергия может быть как негативной, так и положительной.

По данным Сибдепо, в древнее время январское полнолуние называли Волчьей луной. Так, индейцы Северной Америки обратили внимание на активность волков в этот период. Люди боялись зимнего полнолуния, потому что в период морозов встреча с волками в лесу была наиболее опасной.

Ранее сообщалось, что лентикулярные облака в Шерегеше россияне сравнили с НЛО.