Почти 670 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

За неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселили 667 человек, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Так, за семь дней в регионе расселили 264 аварийных помещения общей площадью свыше одиннадцати тысяч квадратных метров. Речь идет о девятнадцати округах, в том числе о Шатуре, Ступино, Зарайске, Волоколамске, Истре, Мытищах и Красногорске.

Расселение проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда», напомнили в ведомстве. Людям предоставили жилье в новостройках и на вторичном рынке, а также выплатили выкупную стоимость.

В министерстве строительного комплекса региона также добавили, что жилье, которое было признано аварийным до 2017 года, расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

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