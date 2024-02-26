Волгоградец Битюков возмущен отношением к памяти поэтессы Агашиной

Житель рассказал, что в городе установлена памятная доска в честь известной поэтессы, почетного гражданина Волгограда Маргариты Агашиной. Уроженка Ярославля посвятила много добрых строк в своих стихотворениях Волгограду, где прожила много лет. Год назад с памятной таблички отпали цифры. Теперь на доске не указана дата рождения и смерти поэтессы.

Андрей Битюков неоднократно обращал внимание администрации города на проблему. Также он просил местные СМИ информировать о необходимости ремонта таблички. Никто не реагирует на жалобы активиста.

«Прошел почти год, а дат жизни известной поэтессы как не было, так и нет. О какой культуре может идти речь, если на такие вещи компетентным органам наплевать? Если эти органы, конечно, можно назвать компетентными с таким подходом», — комментирует волгоградец.

Памятная доска находится в самом центре города, но это также не имеет никакого значения для местной администрации, отмечает общественник Битюков.

Ранее в центре Ростова-на-Дону 15 февраля торжественно установили памятник сатирику Михаилу Жванецкому. Политолог Евгений Михайлов располагает информацией о его демонтаже в ближайшее время.