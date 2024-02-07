Волгоградские власти ищут подрядчика для редактирования генплана за 81 млн рублей

В Волгограде объявили тендер: требуется подрядчик, который за 81 миллион рублей скорректирует генплан города, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» .

В обязанности подрядчика войдут такие работы:

указание точных границ, которые входят в черту города с учетом всех строительств в ближайшем будущем;

исключение возможности любых спорных моментов в рамках земельно-имущественных, кадастровых и лесных отношений;

оформление полученных данных в виде инфографиков, текста и карты;

визуализация данных в виде фильма.

Во время работы необходимо учитывать стратегию соцэкономического развития региона, которая не будет меняться до 2030 года.

Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Ранее стало известно, что самые прибыльные контракты в Ставропольском крае всегда получают столичные компании.