Волгоградские власти ищут подрядчика для редактирования генплана за 81 млн рублей
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В Волгограде объявили тендер: требуется подрядчик, который за 81 миллион рублей скорректирует генплан города, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».
В обязанности подрядчика войдут такие работы:
- указание точных границ, которые входят в черту города с учетом всех строительств в ближайшем будущем;
- исключение возможности любых спорных моментов в рамках земельно-имущественных, кадастровых и лесных отношений;
- оформление полученных данных в виде инфографиков, текста и карты;
- визуализация данных в виде фильма.
Во время работы необходимо учитывать стратегию соцэкономического развития региона, которая не будет меняться до 2030 года.
Данные опубликованы на сайте госзакупок.
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