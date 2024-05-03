Волгоградцы призвали полицию убрать детских аниматоров с улиц города из-за их навязчивости

Жители Волгограда возмущены тем, что в городе на улицах можно встретить много детских аниматоров, которые предлагают делать фото, а потом навязчиво требуют денег за услугу, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» . Люди просят сотрудников правоохранительных органов реагировать на подобные жалобы горожан.

Местные жители отмечают, что аниматоры стоят в самых людных местах: на центральных улицах и площадях, возле входов в торговые центры. По сравнению с прошлым годом зебр и львов на улицах стало еще больше, что говорит о прибыльности бизнеса.

Аниматоры сначала очень навязчиво пытаются добиться сделать с прохожим фото или просто крепко обняться с ним, а потом не менее требовательно просят заплатить им за оказанную услугу. Волгоградцы утверждают, что перед фото никто стоимость не оглашает.

«Я сфотографировала дочку, а потом с меня начали трясти 600 рублей за фото. Я отказала. Он еще какое-то время требовал с меня деньги якобы за оказанную услугу, даже торговаться попытался. Я развернулась и ушла», — рассказала «НовостиВолгограда.ру» волгоградка Светлана Прохорова.

Жители активно обсуждают проблему в социальных сетях, называя аниматоров «бродячим цирком», который пора разогнать. Один пользователь стал свидетелем, как аниматор требовал с женщины деньги за фото с ребенком. На крики пришли сотрудники полиции.

«Мы зашли в торговый центр, а когда вышли полиции уже не было, и эти кони продолжили приставать к людям», — рассказал пользователь.

Другой пользователь рассказал, как аниматор-лев предложил сделать фото. На вопрос, какая стоимость услуги, прямо не ответил. В итоге за три снимка потребовал 3000 рублей. Еще одна жительница рассказала, что на вопрос о стоимости фото, аниматор ответил, что услуга бесплатная. А уже после сделанного кадра начал требовать деньги.

«Если отказываешься платить, они начинают угрожать. Про это уже не раз здесь писали, и в других Волгоградских пабликах. И угрожают, и говорят, что сейчас другие люди подойдут разбираться, если не заплатите, на кого-то даже кидались пару раз», — сообщили местные жители.

Ранее администратор одного из крупнейших сообществ субкультуры фурри Константин заявили, что омбудсмен Волынец перепутала их культуру с сексуальными фетишистами.