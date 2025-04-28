Волгоградцы продают поздравления от имени Путина

По данным издания, поздравление можно приобрести за несколько тыс. руб. Найти исполнителя подобного заказа легко на сервисах бесплатных объявлений. Продавцы предлагают заказчику самостоятельно составить текст поздравления. Однако данная опция не является обязательной. Продавцы также могут придумать текст.

По информации издания, продавец просит также прислать личное видео. При помощи монтажа в видео появляется российский президент. Продавцы также используют нейросети. В среднем монтаж занимает около часа. Стоимость услуги различная, а конкуренция большая. Так, на сайтах опубликованы десятки подобных предложений. Услуга варьируется от 500 руб. до 3 тыс. руб. Исполнители указывают, что адресатом поздравления может быть не только президент, но и любой другой человек: начальник, известный музыкант или актер.

«И вроде услуга кажется безобидной, даже забавной. Но вновь и вновь назревает вопрос об этичности и безопасности использования подобных нейросетевых инструментов. А главное — их повсеместной доступности», — указано в сообщении.

По данным издания, для того, чтобы оживить персонажа видео, не требуется специализированных профессиональных навыков. Пользователи могут воспроизвести манеру речи человека. Если использовать видео для поздравления, то проблемы нет. Однако многие граждане таким образом проворачивают мошеннические схемы.

Ранее сообщалось, что коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пользуется спросом у россиян.