«Волна холода в первой пятидневке»: синоптик Позднякова рассказала, когда в Подмосковье закончится тепло

В Московской области после продолжительного периода ясной и сухой погоды, который длился почти две недели, грядут перемены. Как сообщила REGIONS метеоролог Татьяна Позднякова, в начале апреля регион накроет волна холода, а небо затянут облака.

До завершения марта, по словам специалиста, в Подмосковье удержится аномально теплая погода с показателями выше многолетних значений. В предстоящие выходные, 28 и 29 марта, дневные температуры могут подняться до +15…+17 градусов, а последний день месяца и вовсе порадует отметкой около +18. Однако календарное начало весны ознаменуется сменой погодной обстановки.

«Череда сухих солнечных дней, которая сейчас держится почти две недели, с началом апреля может прерваться. Ожидается более облачная погода, дожди и понижение температуры», — отметила Позднякова.

Прогностические модели, как пояснила Позднякова, рисуют в первой пятидневке апреля приход арктического воздуха: температурный фон понизится, в отдельных районах окажется в пределах нормы или чуть ниже ее. Впрочем, разница с климатическими показателями будет несущественной — всего 1–2 градуса.

Долгосрочные ожидания на апрель при этом остаются обнадеживающими: месяц в целом прогнозируется более теплым, чем обычно, просто периоды активного прогрева будут сменяться кратковременными похолоданиями, отметила эксперт. Полностью сбрасывать со счетов вероятность снегопадов пока рано.

«Снег у нас может возвращаться и в апреле, и в мае, и даже в первых числах июня. В долгосрочных прогнозах на апрель фаза снега пока не просматривается, но в более дальнем горизонте сказать точный вид осадков нельзя», — пояснила метеоролог.

Сейчас метеорологи советуют жителям региона наслаждаться солнечными днями и комфортной температурой, но с первыми числами апреля быть готовыми к пасмурной погоде, осадкам и снижению тепла.

