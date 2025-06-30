«Волнуемся за своих журналистов»: связь с корреспондентами РФ в Азербайджане утеряна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что на протяжении двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с соотечественниками, которые ведут журналистскую деятельность в Азербайджане.

Мария Захарова отметила, что у России сложившая ситуация вызывает беспокойство. Азербайджанские МИД и МВД, а также Служба государственной безопасности проинформированы об инциденте. На данный момент представители ведомств не предоставили никаких комментариев.

«Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами — российскими гражданами», — отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что сотрудников консульского отдела посольства России умышленно не допускают до российских журналистов. Причин подобного решения не называют. По словам Захаровой, дипведомство переживает за соотечественников.

«Волнуемся за своих журналистов», — добавила Захарова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также сообщила, что сотрудники информационного агентства «Sputnik Азербайджан» перестали отвечать на сообщения и звонки. Последнее, что известно, в редакцию прибыли сотрудники правоохранительных органов. Предположительно, операция правоохранителей связана с частичным запретом МИД республики о ведении деятельности журналистов из РФ на территории страны. Разрешалось аккредитировать только одного сотрудника.

Ранее Песков прокомментировал демарш Баку из-за задержаний азербайджанцев.