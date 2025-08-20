Волочкова назвала свадьбу дочери «посиделками на полянке»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала aif.ru, что потратила на организацию свадьбы своей дочери в Санкт-Петербурге 5 млн руб.

Балерина давала разные комментарии о свадьбе своей дочери. Анастасия отметила, что не отказывается от слов, но решила прокомментировать некоторые моменты. Например, свадьбу в Москве балерина назвала «сабантуем», потому что именно этим словом охарактеризовала мероприятие ее мама.

«Это действительно была не свадьба, а посиделки на полянке», — высказала мнение балерина Волочкова.

Анастасия рассказала, что свадьбу в Санкт-Петербурге организовала она. На празднование было потрачено 5 млн руб. Она высказала мнение, что семья отца ее дочери пытается привлечь к себе внимание за счет популярности балерины. Анастасия напомнила, что нынешняя супруга отца Ариадны заявляла, что свадьбы в Санкт-Петербурге не будет. Однако мероприятие состоялось.

«Со стороны моего мужа много родственников, там у всех свои жизненные перипетии. Меня не интересует эта семейка, этот цыганский табор. Зато я их интересую», — в беседе с aif.ru отметила Волочкова.

Балерина отметила, что не понимает причин столь пристального внимания СМИ к свадьбе ее дочери. Она считает, что Ариадна и ее супруг — взрослые люди. Они официально оформили свои отношения. Придавать так много значения данному поводу СМИ не стоит, считает собеседница издания. Анастасия также рассказала, что готовится представить поклонникам новый проект. Она много репетирует, поэтому времени на обсуждение свадьбы у нее нет.

